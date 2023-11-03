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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 47 milyon 185 bin TL'lik destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor.

Toplamda 4 kalemde 47 milyon 185 bin TL ödemenin çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.

Ödemelere ilişkin detaylar sitede şöyle yer aldı

Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 17 milyon 498 bin 149 TL,

Bireysel Sulama Sistemleri desteği kapsamında 15 milyon 629 bin 506 TL,

Uzman Eller Projesi desteği kapsamında 9 milyon 357 bin 345 TL,

Düve Alım desteği kapsamında 4 milyon 700 bin TL.