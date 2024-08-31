Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne (PAEM) 360 erkek ve 90 kadın olmak üzere toplam 450 öğrenci kabul edilecek.

Başvuru Koşulları ve Süreci

Adayların, örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört yıllık fakültelerinden mezun olmaları ve 2023 veya 2024 yıllarında yapılan KPSS lisans sınavında P3 puan türünden en az 75,00 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular, 28 Ağustos-06 Eylül 2024 tarihleri arasında EGM'nin resmi internet sitesi olan http://pa.edu.tr üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılabilecek.

Sınav Takvimi ve Atamalar

Başvuru sürecinin ardından yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar, Polis Amirleri Eğitim Merkezi'nde eğitim görecek ve eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar komiser yardımcısı olarak görevlendirilecek.

Başvuru Şartları

Adaylarda aranacak genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 1 Ocak 1997 ve sonrasında doğmuş olmak, silah taşımaya engel bir durumun bulunmaması, sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak gibi kriterler bulunuyor.

Detaylı bilgi ve sınav takvimi, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde duyurulacak.

Son Başvuru Tarihi: 6 Eylül 2024

Bu fırsattan yararlanmak isteyen adayların başvuru süresini kaçırmamaları önem arz ediyor.