Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’de Olgunlar Sokak’taki bir binanın 2. katında yaşayan A.E. (45) isimli şahıstan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, A.E.’yi haraketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen belediye tabibi şahsın ölümünü şüpheli bulurken, A.E.’nin cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.