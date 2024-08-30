Bahçede üretilen kirazlar hem yaş hem de kurutulmuş olarak gönderilirken, Japonlar bu kirazları likör, çay, yastık ve yatak yapımında kullanıyor.

Bahadın beldesinin Gümüşkavak Mahallesi'nde 4 yıl önce kurulan bahçede 8 bin 832 kiraz fidanı bulunuyor. Bu yıl ilk ürünlerini veren bahçede 14 tonun üzerinde kiraz hasadı yapıldı. Kirazların bir kısmı taze olarak, bir kısmı ise kurutulduktan sonra Japonya'ya ihraç edildi. Yapılan ihracatın toplam değeri 4.5 milyon lirayı buldu.

Bahçenin sorumlusu Arslan Özcan, kirazların ihracatının hem bölge ekonomisine hem de yöre halkının geçimine önemli katkı sağladığını belirtti. Bahçede 35-40 kişilik bir istihdam sağlanırken, çalışanların çoğunluğunu kadınlar ve üniversite öğrencileri oluşturuyor.

Özcan, Japonların kirazın sapını çay, çekirdeğini yastık ve yatak, meyvesini ise likör ve kuruyemiş olarak değerlendirdiğini belirterek, “Bu yıl 4.5 milyon lira üzerinde bir satış yaptık. Kirazın kilosunu 70 liradan, Antalya’da üretilenleri ise 8 avrodan Japonya'ya gönderiyoruz” dedi.

Çalışanlardan Alev Ünal, kiraz bahçesinde çalışarak ev ekonomisine katkı sağladıklarını ifade ederken, Selma Erdoğan ise bahçenin kasaba için büyük bir nimet olduğunu söyledi.