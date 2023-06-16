Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nın bunun örneği olduğunu söyledi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, “Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar Lirayı aştı” dedi.

Türkiye Aile Destek Programı’ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 lira - bin 250 lira arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar lira ödeme yaptık” diye konuştu.

Ekim 2022’de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteğinin Türkiye Aile Destek Programı’na eklendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, şunları söyledi: “Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerimize aylık 350lira - 650 lira tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize aylık 110 lira - 221 lira arasında ödeme yapıyoruz.” Haber Merkezi