Milli Eğitim Bakanlığı, 103 branşta 45 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamayla ilgili tek seferde yapılan en yüksek atama olduğunu belirtirken, "Tek seferde en yüksek sayıda öğretmen ataması 45 bin öğretmen ataması… Bir yıl içerisinde belki bu sayının üzerinde öğretmen ataması olmuş ama tek seferde yapılan en yüksek öğretmen ataması" olarak değerlendirdi.

EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

Atamada ağırlık sınıf öğretmenliğine verildi. Bu branşa 7 bin 878 kontenjan ayrıldı. Rehberlik, en çok kontenjan ayrılan ikinci alan oldu. 3 bin 604 rehberlik öğretmeni atanacak.

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı, son yıllarda okul öncesi eğitime de ağırlık verdi. Bu branşa 3 bin 269 kontenjan ayrıldı.

45 BİN ÖĞRETMENİN YARIDAN FAZLASI DEPREM BÖLGESİNE ATANACAK

Hatırlanacağı gibi, Bakan Özer, “Yaklaşık yüzde 50'sinin üzerindeki yeni atanacak öğretmen yani 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen de bu depremden etkilenen 10 ilimize Hatay birinci sırada olmak üzere ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ataması yapılacak öğretmenlerin 1 Eylül'de görev yerlerinde olacağı öğrenildi.

ATAMA SONUÇLARI E-DEVLET'TEN AÇILACAK

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları e-Devlet üzrinden erişime açılacak. Öğretmen adayları atama tercih sonuçlarının e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek.

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek. İGF