Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da kaçak kullanım tespit edilen 43 trafoyla ilgili savcılığa suç duyurusu yapıldı. Hemen hemen 10 bin konutun enerji tüketimine eşdeğer sayıda kayıt dışı kullanım hedeflendiği bildirildi. Aynı gün, Akçakale’de vatandaşlara hizmet eden iki trafo kimliği bilinmeyen kişilerce kurşunlanarak iptal edildi.

Suç Duyurusu Yapıldı

Denetimlerle aynı gün de gerçekleşen diğer gelişmede ise Akçakale ilçesi Sıngören Mahallesi’nde vatandaşların elektrik ihtiyacını gideren iki hizmet trafosuna silahlı saldırı düzenlenmesi gerçekleşti. Her biri 100 kVA gücündeki iki trafo, kimliği bilinmeyen kişilerin kurşunlanarak çalışamayacak duruma geledi.

30 abonenin enerji aldığı trafoların devre dışı kalmasından sonra olay yerin de gerçekleşen ekipler, geçici enerji temini için çalışmalar gerçekleşti. Sahada yapılan incelemelerde, saldırının köy içindeki arazi husumetinden kaynaklandığı yönünde şüpheler gerçekleşti ve konu hakkında adli mercilere bilgi verildi.