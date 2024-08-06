Yüksek konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olma hayalini ertelemek zorunda kalan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuluyor.

DETAYLAR MERAK KONUSU OLDU

TOKİ’nin 43 ilde gerçekleştireceği konut satışları vatandaşlar arasında büyük bir merak uyandırdı. 8600 TL taksitle konut ve işyeri satışı yapılacağını açıklayan TOKİ, toplamda 310 gayrimenkulün satışa sunulacağını belirtti. Satışlar konutlar için %25 peşin ve 72 ay vade ile işyerleri için ise %15 peşin ve 60 ay vade ile gerçekleştirilecek.

FARKLI KONUT SEÇENEKLERİ

Satışa sunulan konutlar arasında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri bulunuyor. Uygun fiyatlı konutlar %25 peşinat ve 72 ay vade ile satışa çıkarılırken, yüksek fiyatlı konutlar %25 peşinat ve 120 ay vade ile satışa sunulacak.

AÇIK ARTIRMA DETAYLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenecek açık artırma toplantılarıyla gayrimenkuller satışa sunulacak. Teklif alma toplantıları 20 Ağustos 2024 tarihinde Ankara’da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İstanbul’da TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden de katılım mümkün olacak.

KATILIM ŞARTLARI VE TEMİNAT

Açık artırmaya katılacak gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklar. Teminat miktarları, taşınmazın muhammen bedeline göre değişiklik gösterecek.

ONLİNE KATILIM İMKANI

Açık artırmaya internet üzerinden katılmak isteyenler, tekliflerini doğrudan internetten verebilecekler. İnternet katılımı ihale tarihinden bir gün önce, 19 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.30’da sona erecek.

Bu fırsatı kaçırmamak ve detaylı bilgi almak için TOKİ’nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ilgili bankaların şubelerine başvurabilirsiniz.