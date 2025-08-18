AFAD, depremin saat 11.26’da gerçekleştiğini ve yerin 6,72 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli deprem, çevre ilçe ve köylerde de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar meydana gelmedi.

Çevre illerde de hissedildi

Sındırgı’da yaşanan sarsıntının, özellikle Balıkesir kent merkezi başta olmak üzere çevre ilçelerde ve komşu illerde hafif şekilde hissedildiği bildirildi. Vatandaşlar sosyal medyada deprem anına dair paylaşımlar yaparken, bazı kişilerin panikle sokaklara çıktığı öğrenildi.

Yetkililerden açıklama

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekiplerinin bölgede sarsıntıyı yakından takip ettiği, olası artçılara karşı uyarıların sürdüğü belirtildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 11.26’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara uyarı

Uzmanlar, son dönemde Balıkesir ve çevresinde meydana gelen depremlere dikkat çekerek vatandaşların olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.