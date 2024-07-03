Yozgat’ta 1 Mayıs 2024 tarihinde başlayan 2024 yılı sulama sezonunda toplam 413 bin 170 dekar tarım arazisinin sulanması planlanıyor.

Toplam 413 bin 170 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2024 yılı birim fiyatlarıyla Türkiye ekonomisine 2 milyon 892 milyar 190 bin lira katkı sağlanmasını hedefleniyor.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor. Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor. Ülkemizde toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir” denildi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YATIRIMCI KURULUŞLARINDAN BİRİSİ”

DSİ Genel Müdürlüğünün, Türkiye’nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Bu sebeple özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir” dedi.

“2 MİLYON 892 MİLYAR 190 BİN LİRA KATKI SAĞLANMASI BEKLENİYOR”

Yozgat’ta 1 Mayıs 2024 tarihinde başlayan 2024 yılı sulama sezonunda toplam 413 bin 170 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan Genel Müdür Mehmet Akif Balta, “Yozgat ilimizde toplam 413 bin 170 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 2 milyon 892 milyar 190 bin lira katkı sağlanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Genel Müdür Balta, “Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.