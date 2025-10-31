Doğankent Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 400 dönümlük çilek bahçesi projesini hayata geçiriyor. Proje ile yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.
Doğankent Belediyesi tarafından başlatılan çilek bahçesi projesi, Belediye Başkanı Ulvi Akdemir’in girişimleriyle Ankara Seğmenler Holding iş birliğiyle yürütülecek. Projenin, kasaba ekonomisini canlandırması ve yerel halka gelir kapısı oluşturması bekleniyor.
İstihdam ve Ekonomik Katkı Sağlayacak
Yaklaşık 400 dönümlük alana kurulacak bahçede çalışacak personel sayısının 200 civarında olması öngörülüyor.
Belediye yetkilileri, üretimi destekleyen ve istihdamı artıran projelerin Doğankent ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.
Belediye Projeleri Devam Edecek
Belediye Başkanı Ulvi Akdemir, tarımsal kalkınma odaklı projelerin süreceğini belirterek, kasabada üretimi teşvik eden yatırımların öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.