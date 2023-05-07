Başkan Oğuz Ünal, “Beldemizde yeni bir yola daha el atarak vatandaşın özlemini gidermeye devam ediyoruz” dedi.

Başkan Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “40 yıldır dokunulmayan aslında unutulan İsmail ipeğin oradan Efeliğin Ali’nin ana yola bağlantı olan caddemize ilk defa biz dokunuyoruz ve alt yapı su kanalizasyon ve sıkıştırma işlemlerini başlattık.Önce Allah’ın izni ve sonra siz değerli hemşehrilerimin destekleri ile git gide katlanarak umutların çoğalması ile, ufukları daha da aydınlığa açarak hep beraber kasabamızın inşasını sürdürüyor ve sürdürmeye ve hedefimize doğru yürüyoruz çünkü biz işimizin başında ve işimizi yapıyoruz cumarteside olsa pazar da mesai gözetmeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan