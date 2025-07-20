Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 40 yaşındaki bir adam, komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Olay, kentte büyük üzüntü ve tedirginlik yarattı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 3531. Sokak’ta ikamet eden ve bir süredir kendisinden haber alınamayan M.A. isimli vatandaşın evinden gelen sessizlik, komşularını endişelendirdi. Kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayan komşular, durumun ciddi olabileceğini düşünerek kendi imkânlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi.

Evin içine girdiklerinde M.A.’yı hareketsiz şekilde yerde yatarken bulan komşular, hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede, M.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri evde kapsamlı bir çalışma yürütürken, herhangi bir darp ya da boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi.

M.A.’nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, ölümün doğal nedenlerden mi yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığını netleştirmek için çalışmalara başladı.

Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.