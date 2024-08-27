Yerköy Devlet Hastanesinde görev yapan Diş Hekimi Sinem Bedir Bulut, hastaneden ayrıldı.
4 yıl diş hekimi olarak hizmet veren Dt. Sinem Bedir Bulut Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (DUS) sınavını kazanarak Adnan Menderes Üniversitesi çene radyolojisi uzmanlık eğitimi için hastaneden ayrıldı.
Yerköy Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Demir, Başhekim Yardımcısı Dt. Durkan Bulut, Diş Hekimi Sinem Bedir Bulut’un hastanede ve bölgeye hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.
Muhabir: Alpaslan Demir