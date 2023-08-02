Başkan Ünal, “Belediye başkanlığı görevinin 4’üncü yılını bitirdiğini belirterek, bizim işimiz sizlerin hizmetçisi ve sizlere hizmet; gücümüz sizler olan millet” dedi.

Ünal yaptığı açıklamada, “Derdimiz ise gönül belediyeciliği sloganıyla yola çıktık bizler, her yeni günü taze bir başlangıç kabul ederek büyük bir heyecanla siz halkımız için hizmet üretmeye devam ettik ediyoruz ve durmadan da bu hizmet yolunda 4’üncü yılımızı bitirip, 5’inci yılımızda da hızlı ayı aşk ve heyecanla ilerlemeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi 31 Mart 2019 Yerel seçimleriyle beldemizde siz değerli vatandaşlarımızın takdiri ile Özükavak Belediye Başkanlığı görevine gelmenin haklı gururunu 4’üncü yılımızda da sizlerle birlikte yaşıyorum. Bu dava şuuru ve kutsal görev ile siz değerli vatandaşlarımızın hizmetinde çalışmayı, beldemize hizmet etme aşkı ile bu kutlu davanın yolunda tüm vatandaşlarımız ile yürümeye devam ediyor ve edeceğiz. Göreve gelişimizin 4’üncü yıl dönümünde yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı niteliğindedir. Bu yeni dönemde halkımızın huzur ve mutluğunu alarak hiç bir kimseyi ötekileştirmeden insan odaklı yönetimin en güzel örneklerini ortaya koymanın gayreti içinde olduk olmaya da devam edeceğiz. Ülkemizin diğer şehirlerindeki belediyecilik anlayışını hizmet yarışını Özükavak’a taşıdığımıza inanıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile siz değerli vatandaşlarımızın desteği ile gün ve gün artmakta olup yeni hizmetler ve beldemiz için yeni değişiklikler yapabilmek için bütün kalbimizle gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyor çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“BİZLER SİZLERE SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ”

Başkan Ünal, “Göreve gelmeden görev süremiz boyunca halkımızın sevincine ve kederine ortak olarak halkımızla bütünleşmenin mutluluğunu yaşayan bir belediyecilik anlayışını ve hiç kimseyi ayırt etmeyeceğimizi egemen kılacağız demiştik iki yıldır yapmış olduğumuz hizmetler, gönül belediyeciliği kapsamında vatandaşımızın takdiri bu sözümüzü yerine getirdiğimizin göstergesi ve getirmeye de devam edeceğimizin yegane güç merkezidir. Göreve geldiğimiz yıl sonrası Covid-19 Salgını süresince bir nebze siz değerli vatandaşlarımız ile ayrıda düşsek gönülden bağlı olduğumuzu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Vatan sevgisi hizmetle ölçülür diyen Atatürk’ün bu ölçüsü yine milletimize hizmet yolunda en büyük ışıklardan biri olmuştur. Yine doğal afetler, seller ve yakın zamanda 11 ilimizdeki depremler ülkemizin belini büktü ama güçlü Türkiye yolunda cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu badirelerin hepsini güçlü bir şekilde aştık aşmaya da devam ediyoruz Allah’ın izni ile tabi ki hizmetlerimizde durmak yok dedik ama bir ara yavaşlama sürecini yaşadık ülkemiz üzerinde kara bulutların dönmesi ülkedeki yaşanan ekonomik savaşın piyasalara olumlu etkisi tabi ki hükümetimiz açısından da belediyeler açısından da güçlü olmak gerektiğinin bir göstergesi olarak kararlılıkla işimize odaklanmak ve insanlarımızın belediye hizmetlerinden mahrum etmeyecek şekilde devam ettik ediyoruz geçmiş dönemlerdeki vurdumduymazlıkların yaşadığımız sıkıntıların başta susuzluk sorununu ve temizlik kanalizasyon yer altı kanalizasyon ve yer üstü çalışmalarınızı yanı sıra belediyemize kazandırdığımız hizmetler kervanına araç filomuzda güçlendirerek kasabamıza ilkleri yaşattık. 3 bin 500 milyon değerinde kazıyıcı yükleyici, 5 milyon değerinde paket arıtma, bin 500 milyon değerinde hizmet aracı, 500 bin lira değerinde Morglu cenaze nakil aracı yayla yolu, 500 milyon değerinde düğün salonu, bin 500 lira değerinde süt toplama ve soğuk zincir ünitesi, 200 bin lira değerinde iki adet çocuk park ve oyun alanları, 750 bin lira değerinde. 3 bin 500 metre kare kilit parke okul sahası ve çevre düzeni, 100 bin maliyetle halı saha aydınlatma ve kanalizasyon işleri hane önleri kilit parke, 500 değerinde şehit Özgür Gençer caddesi dolgu kumlama çevre duvarı yine belediye arkası ana cadde ishale duvarı ve yol çalışması bitti. Yine çevre kirliliği cadde ve sokak düzenlemeleri ile ana caddede bulunan hane duvarların dekoratif olarak yapımı. Yine üç tane camimizin dış çevre düzeni ve ışıklandırma yapımı, Suların rutin analizleri ve klorlama gibi hizmetleri. Yine cadde yönlendirmeleri ve toplu taşıma durakları, düğünler için toplu masa sandalye, cadde ve sokak düzenleme ve kilit parke altyapı, sağlıklı huzurlu orman kesimi dozer greyder, sağlık ocağı hemşire ebe hizmetlerimiz hepsi sizler için devam ederek yeni projelerle hizmet kervanında sizlerle birlikte daha güzel günlere diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yolculuğumuza sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, iyi niyet zemininde attığımız adımlar karşılıksız kalmıyor ve kalmayacaktır. Çok şükür ailevi sülale belediyeciliği son buldu. Bütün Özükavaklı ve siz değerli gönüldaşlarımıza yürek dolusu sevgiler sunuyorum. Geleceğimiz aydınlık, yolumuz açık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir