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Google Haritalar'ın Android sürümüne hava durumu özelliği ekleniyor. Artık Android kullanıcıları, uygulama içinde gerçek zamanlı hava koşullarını takip edebilecekler. Bu özellik sayesinde günlük hava durumu tahminlerine hızlıca erişebilecek ve planlarınıza uygun giyinebileceksiniz. Bu özellik özellikle seyahat ederken, tatil planları yaparken veya günlük yaşamınızda hava koşullarını takip etmek istediğinizde size büyük kolaylık sağlayacak.

Google Haritalar, iOS ve Android sürümleri arasındaki farkı gidermek için uzun bir beklemenin ardından hava durumu özelliğini Android sürümüne getiriyor. Daha önce iOS kullanıcıları için sunulan bu özellik artık Android kullanıcılarının da hizmetinde.

Özellik, Android 14 QPR1 Beta 2 sürümünde görünmeye başladı. Bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, Haritalar uygulamasında hava durumu bilgilerine hızlıca ulaşabilecekler. Sıcaklık, günün en yüksek ve en düşük sıcaklıkları ve saatlik tahminler gibi ayrıntılı bilgilere kolayca erişim sağlayabilecekler.

Google Haritalar'ın hava durumu özelliği, Android kullanıcılarının uygulama içinde hava koşullarını takip etmelerini kolaylaştıracak. Bu özellik, Android kullanıcılarına iOS sürümüyle aynı deneyimi sunacak.

Hava durumu özelliği, Android 14 QPR1 Beta 2 sürümünde mevcut olacak. Bu güncellemeyi almadan önce, Google Haritalar uygulamanızı güncellediğinizden emin olun.

Sonuç olarak, Google Haritalar'ın Android'e getirdiği hava durumu özelliği, kullanıcıların hava koşullarını takip etmelerini ve günlük yaşamlarını daha iyi planlamalarını sağlayacak önemli bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Artık Android kullanıcıları da Google Haritalar üzerinden hava durumu bilgilerine kolayca ulaşabilecekler.