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Atakum da bulunan bir sitede, 4 yaşındaki Ö.A.I., akülü arabasıyla oynarken havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden baba, çocuğunu alıp kendi imkânlarıyla hastaneye koştu. Çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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Büyükkolpınar Mahallesi, Alaçam Caddesi'ndeki bir sitede akülü arabasıyla oynayan 4 yaşındaki Ö.A.I. havuza düştü.

Durumu fark eden baba A.I. çocuğunu Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Olay yerine polis ve olay yeri ekipleri sevk edildi.

Samsun 4 Yaşındaki Çocuk

Sağlık Durumu

Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuğun sağlık durumu kritik olarak bildirildi. Olay sonrası polis ve olay yeri inceleme ekipleri siteye gelerek inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA