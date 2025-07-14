Atakum da bulunan bir sitede, 4 yaşındaki Ö.A.I., akülü arabasıyla oynarken havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden baba, çocuğunu alıp kendi imkânlarıyla hastaneye koştu. Çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Büyükkolpınar Mahallesi, Alaçam Caddesi'ndeki bir sitede akülü arabasıyla oynayan 4 yaşındaki Ö.A.I. havuza düştü.

Durumu fark eden baba A.I. çocuğunu Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Olay yerine polis ve olay yeri ekipleri sevk edildi.

Sağlık Durumu

Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuğun sağlık durumu kritik olarak bildirildi. Olay sonrası polis ve olay yeri inceleme ekipleri siteye gelerek inceleme başlatıldı.