Bin 400 Kilometre Yol Katettiler

Eskişehirli 4 dağcı, Eskişehir’den başlayarak Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum ve nihayet Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine bin 400 kilometre yol katettiler.

Eskişehirli 4 dağcı, Ağrı Dağı'nın en tepe noktasına tırmanarak Türk bayrağı açtılar. Ağrı Dağı'nın zirvesi yerden tam 5 bin 137 metre yukarıda bulunuyor. Eskişehirli 4 dağcı ise bu zirve noktayı kendilerine hedef olarak belirlediler. Dağcılar, bir hafta boyunca verilen emekler sonucunda tırmanarak zirveye ulaştılar.

Ağrı Dağı'nın en yüksek noktasında Türk bayrağını açan Osman Nebioğlu, Turhan Sansarcı, Hasan Semerci ve Yasin Ulbay tüm vatandaşlara milli bir gurur yaşattı.

Yola Eskişehir'den Başladılar!

Kulüp üyelerinden biri olan Osman Nebioğlu, tırmanışla ilgili olarak, "Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAĞ) kulübü olarak sık sık doğa yürüyüşleri, dağcılık faaliyetleri ve kısa mesafeli geziler yapıyoruz. Sonra dedik ki, bunu taçlandıralım ve Türkiye’nin çatısına, Ağrı Dağı’na çıkalım. Dört arkadaş bu niyetle yola çıktık.

Bir hafta, 7-8 günlük bir macera oldu. Eskişehir’den başlayarak Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum ve nihayet Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine bin 400 kilometre yol katettik. Doğubeyazıt’ta başka bir ekiple buluştuk ve 16 kişilik bir grup olduk. Perşembe günü 3200 metre kampına çıktık, orada bir gece kaldık. Ertesi gün 4200 metre kampına geçtik ve bir gece de orada konakladık.

4 bin 200 kampında vücudumuzu yüksek irtifaya alıştırmak için aklimatizasyon yani yükseklik alıştırması yaptık, kısa mesafeli iniş-çıkışlar gerçekleştirdik. Gece saat 02:00’de yola çıktık ve sabah 06:30-07:00 civarında bin 137 metrede, buzulların olduğu zirveye ulaştık. Yorucu, kararlılık, sabır ve biraz da cesaret gerektiren bir yolculuktu. Turan Sansarcı, Hasan Semerci, Yasin Ulbay ve ben, dört çılgın olarak Eskişehir’den yola çıkıp zirveyi tamamladık" dedi.

"Bizim İçin Hayat Boyu Unutulmaz Bir Anı"

Ayrıca herkese mutluluklarından bahseden ve herkese bu dağcılığı tavsiye eden Nebi Oğlu "Güzel oldu, çok mutlu olduk. Zirvede olmak büyük bir mutluluk verdi. Bayrağımızı orada dalgalandırdık, bu bizim için hayat boyu unutulmaz bir anı oldu. Bundan sonra inşallah başka zirvelere de çıkmaya devam edeceğiz.

Türkiye’de çok farklı dağlar var; Doğu’da, Güneydoğu’da, Karadeniz’de Kaçkarlar, Niğde’de Demirkazık, Hasan Dağı var. Hedeflerimiz arasında bunlar var, onlara da devam edeceğiz. Arkadaşlara, özellikle gençlere ve hevesli olanlara tavsiye ederim: Doğada olmak, dağda olmak huzur verici. Kamp yapmak, çadır kurmak, o havayı teneffüs etmek çok farklı bir duygu. Huzur veriyor, insana farklı duygular yaşatıyor.

Bizimle yürüyen 65-70 yaşında arkadaşlarımız var. Oturup farklı şeyler beklemesinler; yürüyüş ve doğayla iç içe olmak harika bir şey. Vücut direncini artırıyor, insanı daha güçlü kılıyor ve hayata proaktif bir bakış açısı kazandırıyor. Gerçekten hoş bir şey, herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.