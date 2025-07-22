Ağrı’dan İzmir’e seyir halinde olan Has Ağrılı firmasına ait yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dağ yamacına çarptı.

Kaza Detayları

Kaza, İmranlı ilçesi yakınlarında saat öğleden sonra saatlerinde gerçekleşti. 34 CZH 636 plakalı yolcu otobüsü, Ağrı’dan yola çıkarak İzmir’e doğru seyrederken, virajlı ve engebeli yolda kontrolden çıkarak şiddetli şekilde dağ yamacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ağır hasar alırken, araç içerisinde bulunan 44 yolcudan 4’ü hayatını kaybetti, 40’ı ise yaralandı.

Kurtarma ve Müdahale Çalışmaları

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki Sivas ve ilçelerindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Sağlık yetkilileri, kazazedelerin hayati tehlikesinin devam ettiği vakalar olduğunu açıkladı.

Sürücünün Gözaltına Alınması ve Tutuklama Kararı

Kazanın ardından otobüs sürücüsü O.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, Sivas Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, sürücünün tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesini kararlaştırdı.

Soruşturma Devam Ediyor

Kazanın kesin nedeni henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili olarak jandarma ve emniyet birimleri tarafından teknik inceleme ve bilirkişi raporları hazırlanıyor. Otobüsün mekanik durumu, yol şartları ve sürücünün olası ihmalleri soruşturmanın odağında bulunuyor.

Yetkililer, yol güvenliği ve trafik kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaparak, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.