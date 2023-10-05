4 KALEM GÖZ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İKN
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:
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2023/1051806
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1-İdarenin
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a) Adı
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ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
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b) Adresi
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Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
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c) Telefon ve faks numarası
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:
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3542177133 - 3542171072
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ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
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:
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
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a) Adı
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4 KALEM GÖZ SARF MALZEME ALIMI
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b) Niteliği, türü ve miktarı
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1-FAKO KASETİ (A) 2-FAKO KASETİ (B) 3-ÖN VİKREKTOMİ PROBU (GÖZ) 4-DENGELİ TUZ SOLÜSYONU
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c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
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:
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Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sarf Deposu
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ç) Süresi/teslim tarihi
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:
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Yüklenici alım konusu malzemeleri teslim programına uygun olarak teslimini sağlamak için sözleşme imzalama tarihinden itibaren idaremizin siparişi doğrultusunda 7 (Yedi) takvim günü içerisinde, tıbbi sarf depoya peyderpey veya idarenin isteği doğrultusunda sipariş miktarlarının teslimatı yapılacaktır.
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d) İşe başlama tarihi
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:
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Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben işe başlanacaktır.
3-İhalenin
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a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
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30.10.2023 - 10:00
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b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
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YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
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a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
d)Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
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4.3.2.
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4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
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Sağlık Bakanlığı TITUBB kayıt belgeleri
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4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
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a) İhaleden önce numune verilmeyecektir. İhale komisyonu gerekli gördüğü takdirde, isteklilerden teklif vermiş oldukları kalem/kalemlere ait numune talebinde bulunabilir. Numune talebi isteklilere yazılı olarak bildirilir. Numune istem yazısı EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden tebliğ edilecektir. Numune istem yazısının tebliğini takip eden günden itibaren 3 iş günü içinde; üzerinde isteklinin ticaret ünvanı, kalem sıra numarası ve ubb numarası yazılı olarak İdaremize teslim edeceklerdir. Ayrıca numunelerin denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.