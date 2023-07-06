Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Çocuklar koşun haydi, şimdi yaz Kur'an kursu vakti" sloganıyla açılan yaz Kur’an kurslarının 11 Ağustos’ta sona ereceğini ifade eden Kayış, her yıl milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği kursların Sorgun'da da başladığını aktardı.

Kayış, çocukların ve gençlerin Kur'an kurslarının manevi atmosferinde bir araya geldiğini anlatarak, "Kurslarımızda Kur’an-ı Kerim okumayı ve temel dini bilgileri öğrenecekleri gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile vakitlerini verimli değerlendirme fırsatı bulacaklar. 305 görevlimiz ile toplam 4 bin 800 öğrenciye eğitim vermeye devam edeceğiz” dedi. AA