T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen festival, genç sinemacıları desteklemeyi amaçlıyor.

Bozok Üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklamada, yarışmanın belgesel, kurmaca ve deneysel olmak üzere üç ana kategori üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

Festival, toplamda 180 bin lira ödül dağıtacak ve her bir kategori için belirlenen birincilik ödülü ise 25 bin lira olarak duyuruldu.

Genç yeteneklerin sinema dünyasına adım atmasını teşvik eden bu etkinlik, katılımcılara önemli bir vitrin sunma fırsatı tanıyor.

Başvurular, 30 Eylül 2024 tarihine kadar bozokfilmfestivali.bozok.edu.tr adresinden yapılabilecek.

Yozgat’ın kültürel yaşamını zenginleştiren festival, sinema alanında ulusal düzeyde yeteneklerin keşfedilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Ayrıca, bu yılki festivalde gösterilecek filmler arasında, katılımcıların yaratıcı bakış açılarını yansıtan eserlerin yanı sıra, sosyal temalara odaklanan projelere de yer verileceği belirtiliyor.

Bozok Film Festivali, Yozgat’ın kültürel kimliğini ön plana çıkarırken, Türkiye’nin dört bir yanından genç sinemacıları bir araya getirerek, sinema sanatına olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor.

Festivalin, bölgedeki sinema etkinliklerine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Sinema dünyasına adım atmak isteyen gençlerin, bu fırsatı kaçırmamaları tavsiye ediliyor.