Nesine 3.Lig 3 gurup ’ta yer alan Bozokspor-Fatsa Belediyespor karşılaşması Kırşehir Ahi Stadyumu’nda 11 Ekim tarihinde saat 14.00’da oynanacak. Karşılaşamaya Yozgatlı taraftarların ilgi göstermesi bekleniyor. Bozokspor-Fatsa Belediyespor karşılaşması, canlı yayınlanacak mı? Sıfırtv tarafından akşam saatlerinde bir açıklama yapılması bekleniyor.

Bozokspor Zorlu Haftaya Giriyor

Tahmini ilk 11 şu şekilde olması bekleniyor. Bozokspor’un ilk 11’i şu şekilde: Mücahit Çıra, Necmican Cebeci, Adnan Aktaş, Furkan Çolak, Ahmet Uzun, Caner Koca, Eren Büyükkaya, Mert Çayir, Nevzat Bilen, Emre Fırtına, Mustafa Yıldırım.

Bozokspor’un yedekleri şu şekilde: Eren Karataş, Mustafa Özbay, Yusuf İnci, Abdullah Kaygısız

Oktay Gürdal, Baraa Kaya, Mehmet Eren Torun, Korkmazcan Dernek, Tahir Babaoğlu

Bozokspor’da Moraller Yüksek

Karabük İdmanyurdu’na 6 gol atan Bozokspor’da keyifler yerinde, Bozoksporlu taraftarlar Fatsa Belediyespor karşılaşmasından galibiyet bekliyor. Yozgatlı taraftarlar sosyal medyadan çağrıda bulundu. Sosyal Medya’dan yapılan çağrıda, Yozgat’ın bütün ilçelerini Kırşehir Ahi Stadyumu’nda 11 Ekim tarihinde saat 14.00’da oynanacak karşılaşmaya davet ettiler.