Bingöl’ün Solhan ilçesinde öğle saatlerinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı saat 12.30’da meydana geldi.

Depremin merkez üssü Solhan ilçesi olarak belirlenirken, yerin 17,67 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, sarsıntıyı kısa süreli hissettiklerini ifade etti. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Bingöl, daha önce de aktif fay hatlarının üzerinde bulunması sebebiyle zaman zaman benzer büyüklükte depremlerle gündeme geliyor.