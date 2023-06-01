Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ile bir söyleşi yaptık. Yoldaş, şu açıklamalarda bulundu; “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılan ve ortaokuldan mezun olan öğrencilerin yerleşecekleri liselerin belirlendiği LGS, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde bu yıl 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek.

İlçemizde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 14 okulumuzda gerçekleşecek olan sınav 2 oturum halinde yapılacak. Diyen Yoldaş, birinci oturum sözel becerilerin ölçüleceği sınav, 9.30-10.45 saatleri arasında gerçekleşirken ikinci oturum ise sayısal becerilerin ölçüleceği sınavla 11.30-12.50 saatleri arasında gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvim doğrultusunda sınav sonuçlarının 26 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

Yoldaş; İlçemizde Öğrencimiz LGS 'de ter Dökecek Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 27 salonda 389 öğrencimiz sınava girecek. 155 kişi görev yapacak.

Sınavın sorunsuz uygulanması için Kaymakamlığımızca 68 idareci, öğretmen, emniyet personeli ve yardımcı personel görevlendirildi. Öğrencilerin sınavı en rahat şekilde geçirmeleri için gerekli bütün tedbirlerin alınmasının yanında sınav salonlarının temizliğinden düzenine bütün düzenlemeler eksiksiz gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş sınava girecek bütün öğrencilere başarı diledi ve önemli hatırlatmalarda bulundu. Müdür Yoldaş öğrencilere seslenerek; “Sevgili öğrenciler yoğun ve yorucu bir çalışma sürecinin sonunda edinmiş olduğunuz bilgileri yansıtacağınız bu sınavda heyecanlanmadan ve panik yapmadan, elinizden gelenin en iyisini yaparak başarı merdivenini tırmanarak hedefe ulaşmanız en büyük temennimizdir. Bilginize, birikiminize çaba ve gayretlerinize her zaman güvenin. Kendinize ve başarılı olacağınıza inanın; çünkü bütün büyük başarılar önce hayal etmekle sonra kendine inanmakla başlar. Gireceğiniz bu sınavın sizlere yeni bir kapının anahtarını armağan edeceğini aklınızdan çıkarmayın. Sınavdan birkaç gün önce rutinlerinizi bozmadan beslenme düzeninize dikkat ederek uyku kalitenizi önemseyin. Sınav günü sınav saatinden en az yarım saat önce sınava gireceğiniz okulda hazır olun. T.C. kimlik kartınızı, sınav giriş belgenizi, kalem ve silginizi yanınızda bulundurun. Hava sıcaklığı göz önüne alındığında yanınızda su bulundurmanız da sizler için iyi olacaktır. Bizler siz öğrencilerimizi önemsiyor ve sizlere güveniyoruz” şeklinde ifade ederken liseye giriş sınavına girecek öğrencilere, görev alan öğretmen, idareci ve güvenlik görevlilerine kolaylıklar diledi. Haber Merkezi