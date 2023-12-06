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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) “Dünya Gönüllüler Günü” çerçevesinde TDV gönüllülerini ağırladı. TDV Genel Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, deprem bölgesinde TDV Gönüllülerinin yardım çalışmalarına dikkat çekildi. Etkinliğe TDV Genel Müdürü İzani Turan, Genel Müdür Yardımcıları Abdurrahman Çetin ile Mehmet Eğinç, Bartın Müftüsü Ömer Keskin, Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe ve TDV gönüllüleri katıldı.

Turan etkinlikte gönüllülerle sohbet etti. Sohbetinde TDV’nin resmi gönüllü sayısının 38 bine ulaştığını, kayıtsız olan gönüllülerle birlikte bu sayının ise 100 bini bulduğunu aktaran Turan, gönüllü olan kadınların önemini vurguladı. Yuvayı dişi kuşun yaptığını hatırlatan Turan, kadınların vatanı da yuva kıldığını söyledi.

TDV Genel Müdürü Turan, depremde gönüllülerin çok büyük bir rol oynadığını belirterek, “Deprem bölgesindeki emekleriniz ve gayretleriniz için Allah sizden razı olsun. Depremde 2 milyon insana ulaştık. Üzerinizdeki mavi yeleklerle hizmet ettiğiniz toplum size mavi melekler ismini taktı. Çaresiz insanların sizleri melek seviyesinde görmesi, size sığınması, size itimat etmesi madalyanın en yükseği, en güzeli. Devletimiz ve milletimiz var olsun, vatanımız ilelebet payidar olsun” diye konuştu.

Öte yandan Turan, gönüllülere yaptıkları çalışmalardan dolayı hediye takdim etti.