Eskişehir’de yaşayan Muzaffer Işık, 36 yıldır yatmadan, oturduğu yerde uyuyor. KOAH hastalığından dolayı uyuyamadığını belirten 67 yaşında Işık, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) verdiği röportaj sonrası ülke genelinde gündem olmuştu. Işık, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatı ile Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı özel araçla evinden alınarak Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi edilmek üzere götürüldü. Uyku probleminden başka sağlık sorunlarımda olan Muzaffer Işık’ın, detaylı bir gözetim altında tedavisine başladı. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Işık’ı ziyaret ederek Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor İlknur Akçay Şahin’den hasta hakkında detaylı bilgi aldı.

“Ağır derecede bir uyku apnesi var”

Muzaffer Işık’ı tedavisi ile yakından ilgilenen Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor İlknur Akçay Şahin, hasta hakkında bilgi verdi. Işık’ın 36 yıldır uyuyamama sorunun ağır derecede uyku apnesi rahatsızlığından kaynaklı olduğunu öngördüğünü belirten Doktor Şahin, “Muzaffer Bey bizim daha önceden de takip ettiğimiz takip ettiğimiz bir hastamız aslında yatarak uyuyamamasının nedeni KOAH hastalığı değil. Büyük ihtimalle kendisinde uyku apnesi var. Ağır derecede bir uyku apnesi var. Bundan dolayı yatarak uyuyamıyor. Çünkü uyku apneli hastalarda kalitesiz bir uyku oluyor, uyku kesik kesik oluyor. Hani defalarca kesintiye uğradığı için hastalar dinlendirici bir uyku uyuyamıyorlar. Hastamız da zaten gece uyuyamadığını ifade ediyor ve normal yaşantısına da işte medyada da yayınlandı, sandalyede sürekli gündüz uyuyarak geçiriyor gününü. Bu da zaten gene uyku apnesinin bir bulgusu. Gece dinlendirici bir uyku uyuyamadıkları için gündüz de aşırı bir uyku hali oluyor. Sürekli bir konsantrasyon ve uykuyla geçiriyorlar günlerini. Yani KOAH hastalığı değil de daha çok uyku apnesinin bir bulgusu olarak düşünüyorum. Zaten de kendisini yatırdık, kendisinin şu anda tedavi gerektiren bir durumları var. Öncelikle onların tedavisini yaptıktan sonra bir süre sonra uyku laboratuvarımızda yatırıp uyku apnesi açısından da değerlendireceğiz. Hastanemizde çok güzel bir uyku laboratuvarımız var, 11 yataklı, çok donanımlı. Muzaffer Bey’i de orada yatırıp gerekli tetkiklerini yapacağız. Bölgemizde en donanımlı uyku laboratuvarı şu anda Eskişehir Şehir Hastanesi’nde. 11 yatağımız var her gün 11 tane hastanın, tanısını koyuyoruz. Sonra da böyle bir tanı belirlersek tedavisi için gerekli tetkiklerini yapıyoruz ve hastalarımızın tedavisi bu hastalığın tedavisi bir cihazla oluyor. Onlara gerekli cihazları, gerekli donanımları sağlıyoruz ve tedavilerine başlıyoruz” dedi.

“Tedavilerimin ardından koltuğu terk edeceğim”

Tedavisinin başlanmasından ve hastane personelinin ilgisinden oldukça memnun olan Muzaffer Işık ise şöyle konuştu;

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan, Sağlık müdürümüz ve birkaç yerden aradılar, hal hatır sormak amaçlı, ‘gazetede ve televizyonda gördük, durumuna üzüldük’ diyerek. Allah bin kere razı olsun, onlardan. Tedavime başlandı sağ olsun hemşire hanımlar, Allah razı olsun biri geliyor, biri gidiyor. Onlar çok ilgileniyor bu konuda, üç tane serumum vardı onlar bitti, şimdi akşama da serumlarım var yani takip üzerindeyim. Hocam bir şeyler söyle inşallah ona kavuşurum ve sevinirim. Şu koltuğun üzerine kaç saat yatabilirsin? Yani oturursan bile yarım saat bir saat oturup kalkma zorunluluğu var ki bir de bunu uyku durumu var iyice çıldırıyorsun. Bir baktım Cenabı Rabb’ime Allah ezan okunuyor, Allah’ıma şükrettim, ‘bugüne de çıktım’ diyerek. Ama bu serumlar, bu ilaçlar olmasaydı belki de zorlanırdım. Tedavilerimin ardından koltuğu terk edeceğim, yatağa uzandığım zaman ‘oh dünya varmış’ diyeceğim. Zaten tedavi olmam konusunda bu İlknur Hoca’nın da izah etti. Bundan sonra uyku tedavisine geçilecek. Ondan sonra rahatlayacağım inşallah.”