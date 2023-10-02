Türkiye'de gençler arasında büyük bir heyecan yaratan ücretsiz internet ve cep telefonu kampanyası için nihai adımlar atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayında kampanyayla ilgili detayları paylaştı.

Yozgatlı gençlerinde merakla beklediği kampanya hakkında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri talimatlandırdı. Biz bu konu üzerinde 3 aydır çalışıyoruz. 3.6 milyon gencimizi kapsayacak bir proje" ifadelerini kullanarak kampanyanın genç nüfusu olumlu şekilde etkileyeceğini vurguladı.

3 GSM operatörüyle yapılan görüşmeler sonucunda, kampanyanın bir parçası olarak 10 GB ücretsiz internetin hak eden kişiler tarafından kullanılmasının sağlanacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, "Bu hizmeti, tanımlanmış olan cep telefonlarında kullanılmasını biz sağlayacağız ve başkasının kullanmasına izin vermeyeceğiz. BTK vasıtasıyla bu konuyu takip edeceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, kampanyanın başlama tarihini de açıkladı.

Uraloğlu, "Bu ay başlarız. En çok ihtiyaç duyulan dönemde bu hizmeti sunacağız. Yerli üretim şartı ve sınır fiyatlandırma politikaları da uygulanacak ve yerli üretim cep telefonu kampanyası da bu ay içinde hayata geçirilecek" şeklinde konuştu.