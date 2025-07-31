İstanbul, bugün öğle saatlerinde meydana gelen hafif şiddetli bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Marmara Denizi, Silivri açıkları olduğunu bildirdi.

Deprem 13.36’da Meydana Geldi

AFAD’ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, saat 13.36’da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 9.91 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün, İstanbul’un batısında yer alan Silivri ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

Çevre İl Ve İlçelerde De Hissedildi

Deprem, başta İstanbul’un Avrupa Yakası olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli ve çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Telefonlara Uyarı Mesajları Geldi

Depremin ardından birçok vatandaş, cep telefonlarında yüklü olan deprem erken uyarı sistemlerinden bildirim aldıklarını belirtti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, kullanıcılar hissedilen sarsıntıya dair anlık bilgileri ve uyarı mesajlarını paylaştı.

Uzmanlardan Hatırlatma: Depreme Hazırlık Şart

Uzmanlar, Marmara Denizi’nde meydana gelen bu tür küçük ölçekli depremlerin, bölgedeki sismik hareketliliğin doğal bir sonucu olduğunu belirtiyor. Jeologlar ve afet uzmanları, İstanbul ve çevresinde olası büyük depreme karşı hazırlıkların sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.