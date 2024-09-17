İlçeye bağlı 23 köy ve 10 mahallede görev yapan muhtarlar, bu adımla ilçedeki sivil toplum yapısının önemli bir parçası haline gelerek, Sivil Toplum Kuruluşuna katıldı.

Turluhan Köyü Muhtarı Muammer Ulukan’ın kurucu başkanlığında, İdris Karaca, Osman Yıldırım, Cengiz Durak, Ali Şahingöz ve Osman Suna gibi muhtarlar kuruluş sürecinde yer aldı.

Muhtarlar, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün incelemesinin ardından, gerekli evrakları teslim alarak resmi olarak dernekleşme sürecini tamamladı.

Çayıralan Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Ulukan, derneğin amacını, ilçenin gelişimine katkıda bulunmak ve köy ile mahalle muhtarları arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmek olarak belirtti. Ulukan, "İlçemizde bugüne kadar olmayan bir derneği kurmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm kurucu arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Ferit Can ile İl Müdürümüz Hakkı Yurtlu’ya teşekkür ediyorum" dedi.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu ise, Çayıralan Muhtarlar Derneği'nin il genelindeki 318 dernek olarak kütüğe kaydedildiğini belirterek, başkan ve yöneticilere başarılar diledi.