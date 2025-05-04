32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alımları kapsamında süreci başarıyla tamamlayan adaylar, sözlü mülakat tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. Ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik parkurunu geçen binlerce aday, yaklaşık iki aydır Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek duyuruya odaklandı.

ÖN DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANDI

32. Dönem POMEM başvuruları sonrası adaylar, ilk olarak ön sağlık kontrolüne ve fiziki yeterlilik parkuruna tabi tutuldu. Bu aşamayı geçen adaylar için sıradaki adım olan sözlü mülakat sürecine geçilmesi bekleniyor. Ancak bugüne kadar sözlü mülakatlara ilişkin herhangi bir tarih açıklaması yapılmadı.

ADAYLAR SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÇAĞRI YAPIYOR

Uzun süren belirsizlik nedeniyle birçok aday, sosyal medya platformlarında yetkililere seslenerek açıklama talebinde bulunuyor. Adaylar, kariyer planlamalarını yapabilmeleri ve sürecin şeffaf ilerlemesi adına mülakat tarihlerinin netleştirilmesini istiyor.

POLİS AKADEMİSİ’NDEN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Polis Akademisi Başkanlığı ya da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sözlü mülakat takvimine ilişkin resmi bir duyuru yapılmış değil.