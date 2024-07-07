Atalay Group, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile işbirliği yaparak buğday ve arpa alımları gerçekleştirmekte ve bölge çiftçilerine önemli destek sağlıyor.

Vali Özkan, 32 bin ton kapasiteli siloları gezerek tesisin işleyişi hakkında detaylı bilgi aldı.

Çiftçilerle de bir araya gelerek yeni sezon öncesi verimli bir dönem dileklerinde bulundu.

Tesis yetkilileri, lisanslı depoculuk faaliyetleri ve çiftçilere sağladıkları hizmetler hakkında Vali Özkan’a bilgi verirken, tesisin bölge ekonomisine katkısına ve tarım sektörünün önemine vurgu yaptılar.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Özkan, tarımın Yozgat ekonomisi için stratejik bir sektör olduğunu belirtti. Özkan, çiftçilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini ve lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı.

Vali Özkan’ın ziyaretinde Belediye Başkanı Fatih Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Osman Biçer de hazır bulundu.

Atalay Group tesisleri Yozgat’ta lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılması, bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak.