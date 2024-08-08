Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yerköy’de yapımı devam eden İnandık Barajının yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Vali Mehmet Ali Özkan, 31.10 milyon metreküp su kapasitesine sahip olan barajın tamamlanmasıyla 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulu tarıma kavuşacağını belirtti.

Özkan yaptığı açıklamada, “İlimize, ilçemize ve bölge çiftçimize hayırlı olsun. Bu önemli yatırımın ilimize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.