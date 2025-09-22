İLAN

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ MİKTARI

MADDE 1 Aşağıda Mahallesi İşyeri Numarası ve Niteliği belirtilen sıra numarası 1 den 15 kadar olan taşınmazlar iş yeri olarak , sıra numarası 16 ile 31 arasında olan işyerleri ise işgaliye olarak 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre her bir adedi hizalarında gösterilen saatte kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI

MADDE 2

İŞYERLERİ

S.No ADRES NO NİTELİĞİ İŞLETME

BAŞ.TAR İŞLETME

BİT.TAR İHALE SAATİ K. BEDEL

( AYLIK ) GEÇİCİ

TEMİNAT 1 Mehmet Hulusi Efendi Mah. Tüp Deposu 10 Tüp Deposu 01/10/2025 31/12/2027 14:00 2.250,00TL+KDV 1.822,50 TL 2 Mehmet Hulusi Efendi Mah. Şekerpınar Park 1 Büfe 01/10/2025 31/12/2027 14:05 1.500,00 TL+KDV 1.215,00 TL 3 Aşağıçatak Mh. Ali Efendi Cami Üzeri 1 Nakliye 01/10/2025 31/12/2027 14:10 3.000,00TL+KDV 2.430,00 TL 4 Medrese Mah.Tol Çarşı 29 İşyeri 01/10/2025 31/12/2027 14:15 3.000,00 TL 2.430,00 TL 5 Medrese Mah.Tol Çarşı 36 İşyeri 01/10/2025 31/12/2027 14:20 3.000,00 TL 2.430,00 TL 6 Erdoğan Akdağ Mah.Dr. Kazım ARSLAN Bulv 9 İşyeri 01/10/2025 31/12/2027 14:25 25.000,00 TL 20.250,00 TL 7 Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali 1 Bilet Sat. Gş 01/10/2025 31/12/2027 14:30 12.750,00TL+KDV 10.327,50 TL 8 Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali 10 Bilet Sat. Gş 01/10/2025 31/12/2027 14:35 12.750,00TL+KDV 10.327,50 TL 9 Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali 12 Bilet Sat. Gş 01/10/2025 31/12/2027 14:40 12.750,00TL+DKV 10.327,50 TL 10 Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali 13 Bilet Sat. Gş 01/10/2025 31/12/2027 14:45 12.750,00TL+KDV 10.327,50 TL 11 Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali İlçe Per. 15 Bilet Sat. Gş 01/10/2025 31/12/2027 14:50 6.750,00 TL+KDV 5.467,50 TL 12 Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı 7 Oto Galeri 01/10/2025 31/12/2027 14:55 7.500,00TL+KDV 6.075,00 TL 13 Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı 38 Oto Galeri 01/10/2025 31/12/2027 15:00 7.500,00TL+KDV 6.075,00 TL 14 Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı 45 Oto Galeri 01/10/2025 31/12/2027 15:05 7.500,00TL+KDV 6.075,00 TL 15 Aşağı Nohutlu Mahallesi Kapalı Otopark Üstü 5 Kahvehane 01/10/2025 31/12/2027 15:10 8.500,00 TL+KDV 6.885,00 TL 16 Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han. 10 İşgaliye 01/10/2025 31/12/2027 15:15 3.000,00 TL 2.430,00 TL 17 Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han. 25 İşgaliye 01/10/2025 31/12/2027 15:20 1.500,00 TL 1.215,00 TL 18 Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han. 27 İşgaliye 01/10/2025 31/12/2027 15:25 1.500,00 TL 1.215,00 TL 19 Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han. 28 İşgaliye 01/10/2025 31/12/2027 15:30 1.500,00 TL 1.215,00 TL 20 Medrese Mah.Tol Çarşı 37 İşgaliye 01/10/2025 31/12/2027 15:35 1.500,00 TL 1.215,00 TL 21 Medrese Mah.Kültür Sokak 2 İşgaliye/ Çeyiz Nakış Evi

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

MADDE 3 İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

a. İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Artırma Usulü ile Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

b. İHALENİN YAPILACAĞI ADRES : Yozgat Belediyesi (A.Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad.)

c. SON DOSYA VERME TARİHİ VE SAATİ : 30 / 09 / 2025 - Saat: 17:00

d. İHALE TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ : 01 / 10 / 2025 - Saat:14:00

e. İHALE KOMİSYONU TOPLANTI YERİ : Yozgat Belediyesi Meclis Salonu ( 1. Kat )

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER

MADDE 4 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

1- Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

2- Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

3- İmza Sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,

b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4- İstekliler adına vekâleten iştirak edeceklerin Noter Tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Yetki Belgesini ve İmza Sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

5-Bu şartnamenin 2.maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesini veya Teminat Mektubu ile İkametgâh

6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde; Ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

7-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir

8- İdarece belirlenen işyerlerine ait 3.000,00-TL, ihale dosya bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırdıklarına dair alındı belgesi. Dosya alındı belgesini almayanlar ihaleye katılamayacaktır.

9- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

10- İstekliler istenilen bilgi ve belgelerini dosya halinde son dosya teslim etme tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son dosya verme tarih ve saatine kadar teslim edilmeyen dosyalar ile yine son dosya verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Not: İhale bilgileri www.yozgat.bel.tr İnternet adresinden öğrenilebilir.