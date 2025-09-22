İLAN
YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ MİKTARI
MADDE 1 Aşağıda Mahallesi İşyeri Numarası ve Niteliği belirtilen sıra numarası 1 den 15 kadar olan taşınmazlar iş yeri olarak , sıra numarası 16 ile 31 arasında olan işyerleri ise işgaliye olarak 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre her bir adedi hizalarında gösterilen saatte kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI
MADDE 2
İŞYERLERİ
|S.No
|ADRES
|NO
|NİTELİĞİ
|İŞLETME
BAŞ.TAR
|İŞLETME
BİT.TAR
|İHALE SAATİ
|K. BEDEL
( AYLIK )
|GEÇİCİ
TEMİNAT
|1
|Mehmet Hulusi Efendi Mah. Tüp Deposu
|10
|Tüp Deposu
|01/10/2025
|31/12/2027
|14:00
|2.250,00TL+KDV
|1.822,50 TL
|2
|Mehmet Hulusi Efendi Mah. Şekerpınar Park
|1
|Büfe
|01/10/2025
|31/12/2027
|14:05
|1.500,00 TL+KDV
|1.215,00 TL
|3
|Aşağıçatak Mh. Ali Efendi Cami Üzeri
|1
|Nakliye
|01/10/2025
|31/12/2027
|14:10
|3.000,00TL+KDV
|2.430,00 TL
|4
|Medrese Mah.Tol Çarşı
|29
|İşyeri
|01/10/2025
|31/12/2027
|14:15
|3.000,00 TL
|2.430,00 TL
|5
|Medrese Mah.Tol Çarşı
|36
|İşyeri
|01/10/2025
|31/12/2027
|14:20
|3.000,00 TL
|2.430,00 TL
|6
|Erdoğan Akdağ Mah.Dr. Kazım ARSLAN Bulv
|9
|İşyeri
|01/10/2025
|31/12/2027
|14:25
|25.000,00 TL
|20.250,00 TL
|7
|Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali
|1
|Bilet Sat. Gş
|01/10/2025
|31/12/2027
|14:30
|12.750,00TL+KDV
|10.327,50 TL
|8
|Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali
|10
|Bilet Sat. Gş
|01/10/2025
|31/12/2027
|14:35
|12.750,00TL+KDV
|10.327,50 TL
|9
|Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali
|12
|Bilet Sat. Gş
|01/10/2025
|31/12/2027
|14:40
|12.750,00TL+DKV
|10.327,50 TL
|10
|Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali
|13
|Bilet Sat. Gş
|01/10/2025
|31/12/2027
|14:45
|12.750,00TL+KDV
|10.327,50 TL
|11
|Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali İlçe Per.
|15
|Bilet Sat. Gş
|01/10/2025
|31/12/2027
|14:50
|6.750,00 TL+KDV
|5.467,50 TL
|12
|Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı
|7
|Oto Galeri
|01/10/2025
|31/12/2027
|14:55
|7.500,00TL+KDV
|6.075,00 TL
|13
|Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı
|38
|Oto Galeri
|01/10/2025
|31/12/2027
|15:00
|7.500,00TL+KDV
|6.075,00 TL
|14
|Köseoğlu Mah. Adnan Men. Bulvarı
|45
|Oto Galeri
|01/10/2025
|31/12/2027
|15:05
|7.500,00TL+KDV
|6.075,00 TL
|15
|Aşağı Nohutlu Mahallesi Kapalı Otopark Üstü
|5
|Kahvehane
|01/10/2025
|31/12/2027
|15:10
|8.500,00 TL+KDV
|6.885,00 TL
|16
|Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han.
|10
|İşgaliye
|01/10/2025
|31/12/2027
|15:15
|3.000,00 TL
|2.430,00 TL
|17
|Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han.
|25
|İşgaliye
|01/10/2025
|31/12/2027
|15:20
|1.500,00 TL
|1.215,00 TL
|18
|Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han.
|27
|İşgaliye
|01/10/2025
|31/12/2027
|15:25
|1.500,00 TL
|1.215,00 TL
|19
|Medrese Mah.Tol Çarşı Beyaz Han.
|28
|İşgaliye
|01/10/2025
|31/12/2027
|15:30
|1.500,00 TL
|1.215,00 TL
|20
|Medrese Mah.Tol Çarşı
|37
|İşgaliye
|01/10/2025
|31/12/2027
|15:35
|1.500,00 TL
|1.215,00 TL
|21
|Medrese Mah.Kültür Sokak
|2
|İşgaliye/ Çeyiz Nakış Evi
|
01/10/2025
|
31/12/2027
|
15:40
|
7.500,00 TL+KDV
|
6.075,00 TL
|22
|İstanbulluoğlu Mah. Salimbey Caddesi
|1
|İşgaliye
|01/10/2025
|31/12/2027
|15:45
|4.000,00 TL
|3.240,00 TL
|23
|
Aşağı Nohutlu Mahallesi Huzur Han
|1
|İşgaliye/ Hediyelik Eşya
|
01/10/2025
|
31/12/2027
|
15:50
|
6.000,00 TL+KDV
|
4.860,00 TL
|24
|
Aşağı Nohutlu Mahallesi Huzur Han
|2
|İşgaliye/ Çeyiz
Evi
|
01/10/2025
|
31/12/2027
|
15:55
|
6.000,00 TL+KDV
|
4.860,00 TL
|25
|
Aşağı Nohutlu Mahallesi Huzur Han
|3
|İşgaliye/ Yöresel Ev Yemekleri
|
01/10/2025
|
31/12/2027
|
16:00
|
6.000,00 TL+KDV
|
4.860,00 TL
|26
|
Aşağı Nohutlu Mahallesi Huzur Han
|4
|İşgaliye/ Gümüş Takı Toka
|
01/10/2025
|
31/12/2027
|
16:05
|
6.000,00 TL+KDV
|
4.860,00 TL
|27
|Aşağı Nohutlu Mahallesi Huzur Han
|5
|İşgaliye/El Sanatları
|
01/10/2025
|
31/12/2027
|
16:10
|
6.000,00 TL+KDV
|4.860,00 TL
|28
|
Aşağı Nohutlu Mahallesi Huzur Han
|6
|İşgaliye/ Müzik Aletleri Hattat
|
01/10/2025
|
31/12/2027
|
16:15
|
6.000,00 TL+KDV
|
4.860,00 TL
|29
|
Aşağı Nohutlu Mahallesi Huzur Han
|10
|İşgaliye/ Otantik Giyim
|
01/10/2025
|
31/12/2027
|
16:20
|
6.000,00 TL+KDV
|
4.860,00 TL
|30
|
Aşağı Nohutlu Mahallesi Huzur Han
|11
|İşgaliye/ Kahve Nargile
|
01/10/2025
|
31/12/2027
|
16:25
|
6.000,00 TL+KDV
|
4.860,00 TL
|31
|
Aşağı Nohutlu Mahallesi Huzur Han
|12
|İşgaliye/ Dondurma Tatlı
|
01/10/2025
|
31/12/2027
|
16:30
|
6.000,00 TL+KDV
|
4.860,00 TL
İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI
MADDE 3 İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
a. İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Artırma Usulü ile Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
b. İHALENİN YAPILACAĞI ADRES : Yozgat Belediyesi (A.Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad.)
c. SON DOSYA VERME TARİHİ VE SAATİ : 30 / 09 / 2025 - Saat: 17:00
d. İHALE TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ : 01 / 10 / 2025 - Saat:14:00
e. İHALE KOMİSYONU TOPLANTI YERİ : Yozgat Belediyesi Meclis Salonu ( 1. Kat )
İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER
MADDE 4 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
1- Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)
2- Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
3- İmza Sirküleri vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,
b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4- İstekliler adına vekâleten iştirak edeceklerin Noter Tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Yetki Belgesini ve İmza Sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.
5-Bu şartnamenin 2.maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesini veya Teminat Mektubu ile İkametgâh
6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde; Ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
7-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir
8- İdarece belirlenen işyerlerine ait 3.000,00-TL, ihale dosya bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırdıklarına dair alındı belgesi. Dosya alındı belgesini almayanlar ihaleye katılamayacaktır.
9- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
10- İstekliler istenilen bilgi ve belgelerini dosya halinde son dosya teslim etme tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son dosya verme tarih ve saatine kadar teslim edilmeyen dosyalar ile yine son dosya verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
Not: İhale bilgileri www.yozgat.bel.tr İnternet adresinden öğrenilebilir.