İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerini henüz yenilemeyen vatandaşları bir kez daha uyardı. 31 Ekim’e kadar başvuru yapılmaması halinde bu ehliyetler geçersiz sayılacak.

Eski tip sürücü belgeleri önümüzdeki ay itibarıyla yürürlükten kalkacak. Ehliyetini henüz yenilemeyen sürücüler, 31 Ekim’e kadar başvuruda bulunmazsa belgeleri geçersiz hale gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eski tip ehliyetlerin 31 Ekim 2025’e kadar yalnızca 15 lira karşılığında yenilenebileceği hatırlatıldı. Bu tarihten sonra ise B sınıfı sürücü belgesi yenileme bedelinin 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükseleceği belirtildi.

A, A1, A2 ve F sınıfı ehliyetlerde ücret 3 bin 643 lira,

B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G ve M sınıfı belgelerde ise 11 bin 235 lira olarak uygulanacak.

Randevu Nasıl Alınır

Ehliyet yenileme işlemleri için Alo 199 Çağrı Merkezi, NVİ mobil uygulaması veya nvi.gov.tr adresi üzerinden randevu oluşturulabiliyor.

Başvuru sırasında şu belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor:

Eski Sürücü Belgesi

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi

15 liralık başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz

Başvurular nüfus müdürlüklerinden yapılıyor. Yeni tip ehliyetler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

Vatandaşlar, bu süreçte geçici sürücü belgesiyle araç kullanmaya devam edebiliyor.

Yoğunluk Uyarısı

Yetkililer, son haftalarda nüfus müdürlüklerinde oluşabilecek yoğunluğa dikkat çekerek, işlemlerin son güne bırakılmaması uyarısında bulundu.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ehliyet yenileme işlemlerini vakit kaybetmeden tamamlamaları istendi.