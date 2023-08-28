Başkan Bilgin, “Türk milleti, işgal altındaki topraklarını özgürlüğe kavuşturmak için verdiği büyük mücadele ve fedakarlığın meyvesini, 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde aldı” dedi.

Bilgin yaptığı açıklamada, “Bu zafer, sadece silahlı bir mücadele değil, aynı zamanda milli bir iradenin, birlik ve beraberliğin zaferiydi. Türk milleti, tüm inanç ve farklılıklarıyla kenetlenerek, düşman işgaline karşı tek yürek, tek vücut oldu ve bağımsızlığını kazandı.30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak sadece zaferin yıldönümünü anmak değil, aynı zamanda genç nesillere tarihlerini, milli değerlerini ve vatan sevgisini hatırlatma fırsatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak milletin kendisidir." sözü, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin temel prensibini ifade eder. Bu prensip, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmasının temel sebeplerinden biridir.Bugün dolayısıyla çeşitli etkinlikler ve törenlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anıyor, onların kahramanlıklarını yad ediyoruz. Milli bayramlarımızın, toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı güçlendirmek, milli kimliğimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük önem taşıdığı unutulmamalıdır.Bilinmelidir ki; 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sonsuz azminin ve kararlılığının kutlandığı bir bayramdır.30 Ağustos Zafer Bayramı, tarihimizdeki en parlak sayfalardan biridir ve Türk milletinin bağımsızlık aşkının, inancının ve cesaretinin bir nişanesidir. Bugün, bu zaferi anarak, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, ülkemizi daha da ileriye taşımak için bir fırsattır. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde elde edilen bu zaferin ışığında, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına olan inancımızı bir kez daha tazelemek dileğiyle” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi