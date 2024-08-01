Güvenli olmadığı tespit edilen asansörlere kırmızı etiket vuruluyor ya da asansörler kapatılıyor. Kent genelinde son bir ayda 300'e yakın asansöre kırmızı etiket vuruldu.

Yozgat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri geçen ay şehir merkezinde yaşanan ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan asansör kazasının ardından denetimlerini sıklaştırdı.

Bin 400 asansörün bulunduğu kentte ekipler, asansör denetimlerinde periyodik bakım ve kontrolleri yapılmayan ve kullanımı güvensiz olan asansörleri tespit ediyor. Ekipler tarafından tespit edilen asansörlere kırmızı etiket vuruluyor, asansörlerin verilen süre içerisinde güvenli hale gelmemesi durumunda ise mühürlenerek hizmet dışı bırakılıyor.

Denetimlerde belediye ekipleri, bina sorumlularını uyararak asansörlerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda bir kez bakımlarını ve yılda bir kez de periyodik kontrollerini yaptırmaları hususunda uyarılarda bulunuyor.

Geçen ay Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşanan ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan asansör kazalarının ardından belediye olarak denetimleri artırdıklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Aslında rutin olarak bütün apartmanların asansörlerinin kontrolleri yapılıyor, bununla ilgili arızaların durumuna göre gerekli uyarılar apartman yöneticisine yapılarak etiketlemelerimiz yapılıyor. Yozgat'ta apartmanlardaki asansörlerin büyük kısmı eski teknoloji ile yapılmış ve maalesef büyük bir yönetim boşluğu var, yeteri kadar apartman sakinleri ve yönetim bu konu üzerinde durmuyor. Dolayısıyla da büyük bir sorumluluk altına girmiş oluyorlar. Yapılan bunca uyarılara rağmen, bazı apartmanlarda denetimler sonucu etiketlemeler ve uyarılar yapılmasına rağmen o etiketleri söküp vatandaşın kullanımına açanlar var. Halbuki yapmaları gereken çok basit, o asansörlerin bakımlarını yaptıracaklar. Vatandaşlarımızın tekrar üzücü bir olay yaşamamaları için biz bu denetimleri ve gereken çalışmaları sıklıkla yapacağız” dedi.