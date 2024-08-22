30 Yıldır Cezaevinde Olan İlhan Sami Çomak Kimdir İlhan Sami Çomak'ın Tahliyesi Neden Engellendi

İlhan Sami Çomak’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki İlhan Sami Çomak kimdir? İşte detaylar…

İLHAN SAMİ ÇOMAK KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencisi olarak 1994 yılında, 21 yaşındayken gözaltına alınan İlhan Sami Çomak, "PKK adına orman yakma" ve "bölücü faaliyette bulunma" suçlamalarıyla tutuklandı.

Gözaltı ve tutukluluk sürecinde işkenceye maruz kalan Çomak, Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde yargılandı. Dava süreci altı yıl sürdü; orman yakma suçlaması düşerken PKK'ya üye olmak, molotoflu saldırılar düzenlemek, Diyarbakır Lice'de silahlı çatışmaya girmek ve karakola saldırı gibi eylemlerden idama mahkum edildi. Ancak idam cezasının kaldırılmasıyla cezası müebbet hapse çevrildi.

Yargıtay, 2000 yılında Çomak’ın cezasını onadı. 2001'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuran Çomak, askeri hakim tarafından yargılandığını ve bu hakimin tarafsız olmadığını belirterek adil yargılanmadığını ifade etti.

AİHM, 2006 yılında Çomak’ın adil yargılanmadığına hükmetti ve Türkiye’yi tazminat ödemeye mahkum ederek Çomak’ın yeniden yargılanmasına karar verdi.

AİHM kararının sekiz yıl gecikmeli uygulanmasının ardından, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Ocak 2014’te Çomak’ın yeniden yargılanma talebini kabul etti.

Çomak, 11 Mart 2014’te tekrar mahkemeye çıktı, ancak tutuksuz yargılanma talebi reddedildi ve Çomak yeniden müebbet hapse mahkum oldu. Yargıtay, somut hiçbir delil bulunamamasına rağmen cezayı bir kez daha onadı.

30 yıldır mahpushanede olan Çomak, edebi çalışmalarına da devam etti. "Günaydın Yeryüzü", "Geldim Sana", "Açık Deniz", "Karınca Yuvasını Dağıtmamak", "Hayattayız Nihayet" ve "Hayat Seni Çok Seviyorum" adlı kitapları yayımlandı.

TAHLİYESİ 3 AY ERTELENDİ

Çomak’ın avukatı Hakan Bozyurt, müvekkili İlhan Sami Çomak’ın hapishanede 30 yıl geçirdiğini ve 21 Ağustos 2024 tarihinde koşullu salıverme şartlarının oluştuğunu belirtti. Bozyurt, “Ancak, Hapishane İdare ve Gözlem Kurulu, dün aldığı kararla Çomak’ın ‘iyi halli olmadığı’ gerekçesiyle tahliyesini üç ay erteleme kararı aldı” ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 30 YILDIR CEZAEVİNDE"

Şair ve yazar İlhan Sami Çomak'ın tahliyesine saatler kala, İdare ve Gözlem Kurulu'nun oybirliğiyle aldığı karar sonucunda tahliyesi üç ay daha uzatıldı. Çomak, yaklaşık 30 yıldır cezaevinde bulunuyor. Sosyal medya hesabından avukatları aracılığıyla paylaştığı mesajda, “Ben iyiyim, güçlü ve ayaktayım. Siz de güçlü olun. Bu gelişme bizim için yeni değil. Buradan başı dik çıkacağım, önemli olan budur” şeklinde ifade etti.

Çomak’ın hukuki vasisi İpek Özel, bu kararı beklemediklerini ve gerekçeli kararın kendilerine henüz ulaşmadığını belirtti. Özel, “9 yıldır Silivri'de kalıyor ve son yılını tek başına geçirdi. Denetimli serbestlik hakkını kullanamadı. Disiplin cezası yok ve iyi halliliğiyle ilgili herhangi bir problem bulunmuyor. Hukuken her şey bizim yanımızda. Çok umutluyduk. Hukuk yerini bulmuş olsaydı böyle olmaması gerekirdi” dedi.