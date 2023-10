30 KALEM TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1122455

1-İdarenin a) Adı : YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT c) Telefon ve faks numarası : 3542175070-2176633 - 3542176671 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 30 KALEM TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 30 Kalem Tıbbi Cihaz ve Fizik Tedavi Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Yozgat Şehir Hastanesi, Sorgun Devlet Hastanesi, Sarıkaya Devlet Hastanesi, Yozgat Akdağmadeni Şehit Sinan Babacan Devlet Hastanesi . Yerköy Devlet Hastanesi ve Çandır Devlet Hastanesi ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra hastane ihtiyacına binaen sipariş tarihinden itibaren en geç 90 (DOKSAN) takvim günü içinde cihazın montajı tamamlanmış ve cihaz çalışır halde ve Teknik Şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte idareye teslim edilmiş olacaktır. Mevzuatı gereği kalibrasyonu zorunlu olan cihaz ve demirbaşlar kalibrasyonları yapılmış olarak, kalibrasyon sertifikaları ile birlikte teslim edileceklerdir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihtir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.11.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli firmalar “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi’ne sahip olacaktır. Belge bilgileri yeterlilik tablosunda beyan edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 1-Teklif edilecek ürünler fabrikasyon, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır. Teknik şartnamede belirtilmesi halinde Garanti süresince yıllık %95 Uptime garantisi olacaktır. 2- İstekli firmalar teklif etmiş oldukları cihazlarla ilgil olarak garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı, yedek parça temini ve servis garantisini ve imalatçı firmanın vermiş olduğu 10 yıllık yedek parça ve servis temini garantisini vereceklerdir. 3- 20. 23. ve 27. kalemlere teklif verecek istekliler bu kalemlerde istenen TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir. İhale sonrası avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında bu belge istenecektir. 4.3.2 4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: İstekliler teklif ettikleri Cihaz veya Malzemenin Teknik Şartnamesinde istenmesi durumunda TSE,CE ve ISO belgelerine ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.İhale sonrası avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında bu belge istenecektir. 4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: -İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2017/01 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS kayıt belgelerine ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir. - İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt belgelerine ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir. - Sağlık Bakanlığının 2017/01 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB/ÜTS'ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair kapsamdışı beyanına ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Teklif Edilen Cihazlara Ait , Numune, Katalog, broşür veya buna benzer belgeler ihale sonrası avantajlı firmalardan EKAP Tebligatlar menüsünden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir. 4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: SAFLAŞTIRMA / DİSTİLASYON - YUMUŞATMA SAFLAŞTIRMA / DİSTİLASYON - YUMUŞATMA CİHAZLARI, DİYALİZ SİSTEMİ DE İYONİZE TAŞINABİLİR SU ARITMA CİHAZI Belge Adı Açıklama TSE 12426 Belgesi Teknik Şartnamesinin İstenilen Belge ve Dökümanlar kısmında 3.4. maddesinde belirtilen belgeler ISO Belgeleri Teknik Şartnamesinin İstenilen Belge ve Dökümanlar kısmında 3.5. maddesinde belirtilen belgeler CE Belgesi Teknik Şartnamesinin İstenilen Belge ve Dökümanlar kısmında 3.7. maddesinde belirtilen belge

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.