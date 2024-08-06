Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde büyük bir arsa satışı kampanyası başlattı. 30 ilde toplam bin 391 hazine arazisi, yatırımcılara cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu fırsat, şehir merkezlerinde ve kırsal bölgelerde arsa sahibi olmak isteyenler için geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

UYGUN FİYATLARLA ARSA SATIŞI

Satışa sunulan arsaların fiyatları 3 bin TL'den başlayarak, yatırımcılara ekonomik maliyetlerle toprak sahibi olma imkânı tanıyor. Kampanya, büyükşehirlerden Anadolu'nun çeşitli illerine kadar geniş bir coğrafi kapsam içeriyor. İstanbul, Aydın, Afyonkarahisar, Bolu, Bilecik, Çanakkale ve Yalova gibi şehirlerde uygun fiyatlı arsalar yatırımcıları bekliyor.

EN DÜŞÜK FİYAT ERZİNCAN'DA

Kampanya kapsamında en düşük fiyatlı arsa, Erzincan’ın Tercan ilçesinde sadece 3 bin TL'ye satılıyor. Bu fiyat, düşük bütçeli yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Arsa satışlarına başvurmak isteyenler, Milli Emlak’ın resmi web sitesini ziyaret ederek detaylı bilgilere ulaşabilir ve başvurularını online olarak gerçekleştirebilirler. Bu süreç, arsa sahibi olma fırsatını değerlendirmek isteyenler için pratik ve hızlı bir çözüm sunuyor.