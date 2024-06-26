Rize'nin Ardeşen ilçesinde tırın dorsesinde tuğlalar arasında yapılan gizli bölmelerde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İstihbarat çalışmaları sonucunda, sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen 06 DPH 569 plakalı Hopa'dan Trabzon istikametine gitmekte olan tuğla yüklü tırı Karadeniz Sahil Yolu Kaçkar İtfaiye Birliği önünde durdurdu.

Ekipler, tırda yaptığı aramada 63 AEU 788 plakalı dorsede tuğlalar arasında oluşturulan gizli bölmede yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 30 kişiyi yakaladı. Sürücü gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.