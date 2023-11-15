Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kolay yoldan para kazanma isteği gençler arasında yaygınlaşırken, iyi kazandıran ancak yoğun emek gerektiren sektörlerde nitelikli eleman bulma sorunu ortaya çıktı. Maddi getirisi yüksek olan bazı meslek dallarının gençler tarafından tercih edilmemesi, işçi sıkıntısını da beraberinde getiriyor. Bazı meslek temsilcileri, gençlerin emek yoğun işlerde çalışmak istememesinden, başlangıçta deneyim kazanmadan en yüksek maaşı talep etmelerinden şikayet ediyor.

Deneyimli ustaların yurtdışındaki iş fırsatlarını değerlendirmesi, birçok sektörde usta ihtiyacını artırıyor. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Genel Sekreteri Kubilay Salihvatandaş, inşaat sektöründe ciddi personel sıkıntısı yaşandığını vurgulayarak, "Vasıfsız işçi de vasıflı işçi de yok. Demir ustası, beton ustası, duvar ustası, elektrik ustası yok. Ödenen ücret son bir yılda yüzde 400 artmasına rağmen usta bulunamıyor" dedi.

Salihvatandaş, inşaat sektöründe günlük ücretlerin yüksek olduğunu ancak gençlerin ara eleman olmak istemediğini, üniversite mezunu olmak istediklerini belirtti. İnşaat mühendisleri için aylık 20-25 bin TL gibi yüksek maaşlar ödenirken, gençlerin ara eleman pozisyonlarını tercih etmemesi sektörde işgücü açığını derinleştiriyor.

Ayrıca, yurt dışında iş yapan müteahhitlerin Türkiye'den çok sayıda işçi götürdüğüne dikkat çeken Salihvatandaş, döviz bazlı maaş ödemeleri nedeniyle işçilerin yurtdışına yönelmeyi tercih ettiğini ifade etti. Türkiye'de iş gücü piyasasının zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Salihvatandaş, gençlerin işe başlarken mühendis pozisyonunda çalışmayı tercih etmelerinin tecrübesizlik nedeniyle iş bulmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Bu durum, sektörlerde iş gücü arzı ve talebi dengesini ciddi şekilde etkileyerek işverenleri zor durumda bırakıyor.