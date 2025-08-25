30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirli raylı sistem ve metro hatlarında ulaşım ücretsiz.

Karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle belirli raylı sistem ve metro hatlarında ulaşımın ücretsiz sağlanacağı bildirildi.

3 İlde Raylı Sistemler Ücretsiz

Buna göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı raylı sitemlerde ulaşım ücretsiz oldu.

Karara göre, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü şu hatlarda yolculuklar ücretsiz olarak yapılacak:

Başkentray,

Marmaray,

İZBAN,

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı