Zimem defteri geleneği kapsamında Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından Aşağı Çatak Mahallesi'nde bir bakkaldaki veresiye defterinde yazılı 7 bin 500 liralık borç kapatıldı.

Derneğin Yozgat Şube Başkanı Gülşen İtik, Yozgat Valisi Ziya Polat önderliğinde 3 yıldır ramazanda zimem defteri uygulaması yapıldığını belirterek, "Bu yıl da Aşağı Çatak Mahallesi'nde bir bakkaldaki mahallenin borcunu kapatmak istedik. Önümüzdeki günlerde de başka bakkal dükkânlarında vatandaşın borcunu kapatıp, ramazanın maneviyatını yaşatmak, aynı zamanda yeni nesle Osmanlı'nın geleneği olan bu uygulamayı tanıtmak istiyoruz" dedi.

Bakkal dükkânı işleten Şemsi İçen de mahalle halkının borçlarının kapatıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, borcun kapatılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Veresiye defteri satın alındıktan sonra bakkalın camına "Bu bakkalda vatandaşlara ait olan tüm borçlar Valiliğimizin aracılığıyla hayırseverlerimiz tarafından ödenmiştir" yazılı afiş asıldı. AA