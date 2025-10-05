Elazığ’da evde oynarken 19 mıknatısı yutan 3 yaşındaki çocuk, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da evde oynarken 19 mıknatısı yutan 3 yaşındaki çocuk rahatsızlandı. Ailesi durumu fark edince çocuğu hastaneye götürdü. Yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, daha ileri tetkik ve tedavi için Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Fırat Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, çocuğun yemek borusuna yapışmış 19 mıknatısı endoskopik yöntemle çıkardı. Operasyon sırasında yemek borusu ve mide girişinde zedelenmeler tespit edildi.

Uzun süredir yemek borusunda kalan mıknatıslar nedeniyle oluşan zedelenmelere rağmen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa süre içinde taburcu edildiği öğrenildi.