Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Taşpınar köyünde, 36 yaşındaki üretici Fatih Mermertaş, hububat ekili 15 dönümlük kıraç arazisini meyve bahçesine dönüştürerek dikkat çekici bir başarıya imza attı. 2020 baharında başladığı bu projede, arazisine elektrik çekip sondaj açtırarak 850 badem fidesi ve 150 meyve fidesi dikti.

4 YILDA MEYVE BAHÇESİ HALİNE GELEN ARAZİ, İLK VERİMİNİ VERDİ

Mermertaş, 4 yıl süren çalışmalarının ardından, bu yıl ilk badem ve meyve hasadını gerçekleştirecek. Bu sezon 15 dönümlük alandan 2 ila 3 ton arasında bir ürün verimi bekliyor. Mermertaş, ürünlerinin pazarlamasında herhangi bir sorun yaşamayacağını belirtti. "850 badem ağacımız bu yıl ilk meyvelerini verecek. Ürünlerin çıkışıyla pazar sorununu geçeceğimizi düşünüyorum" dedi.

MEYVE BAHÇESİNE DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİK AVANTAJLARI

Mermertaş, daha önce buğday ekimi yapılan kıraç tarlasını sulak alan haline getirerek verimliliği artırdığını ifade etti. "15 bin metrekarelik alanda 850 badem ve 150 çeşit meyve ağacımız bulunuyor. Kıraç araziyi meyve bahçesine dönüştürdüm ve bu sayede hububattan elde edeceğim gelirden daha yüksek bir kazanç elde etmeyi planlıyorum" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta tarım sektöründe yaşanan bu dönüşüm, meyve üretiminin kıraç arazilerde de başarılı bir şekilde yapılabileceğini gösteriyor. Mermertaş’ın deneyimi, diğer üreticilere de ilham kaynağı olabilir.