Yozgat merkez ve Boğazlıyan ilçesinde yapılan trafik denetim faaliyeti kapsamında yük taşıyan araçlar kontrol edildi.

Trafik denetim faaliyeti kapsamında ekipler sürücüleri, emniyet kemeri kullanımı, yükleme kuralları ve branda kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, takograf kontrolü, sürücülerin hız limitlerine uymaları ve genel trafik kuralları hakkında bilgiler vererek broşür dağıtımı yaptı.

Denetimler hakkında açıklamada bulunana ekipler, “Trafik Jandarmasınca icra edilen faaliyetlerde; emniyet kemeri kullanımı, yükleme kuralları ve branda kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, takograf kontrolü, sürücülerin hız limitlerine uymaları ve genel trafik kuralları hakkında bilgiler verilerek broşür dağıtımı yapılmıştır.

Faaliyet esnasında sürücülerimize bilgilendirme broşürü dağıtılmış olup, kural ihlallerinde bulundukları tespit edilen 3 sürücüye ise cezai işlem uygulanmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak sürücülerimiz ve yolcularımızın daha bilinçli, daha huzurlu ve en önemlisi daha güvenli bir yolculuk geçirmeleri için yapmış olduğumuz denetimlerimiz azim kararlılıkla devam edecektir” dedi.