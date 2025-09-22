Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşamını sürdüren 127 yaşındaki Ayşe Bayrı, uzun bir ömrün sonrasında hayatını kaybetti. Bayrı’nın 1 Temmuz 1898’de dünyaya geldiği, yaşamı boyunca Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan geniş bir döneme şahitlik ettiği belirtildi.

Hastalığına Yenik Düştü

Uzun zamandır sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi altında bulunan Bayrı, nefes darlığı ve organ yetmezliği şikayetleri vardı. Bütün müdahalelere rağmen yaşlı kadının yaşamını yitirdiği açıklandı.

3 Padişah Gördü

Bayrı, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde dünyaya geldi. II. Abdülhamit, Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan VI. Mehmed Vahdettin’in padişahlık dönemlerini görerek tarihe tanıklık etti. Böylece Osmanlı’nın son 3 hükümdarının iktidar dönemini yaşayan az sayıdaki insan arasında yer aldı.