Sarraflar Caddesi’nde 30 yıldır saat tamiri yapan Kadıoğlu, hem gelişen teknolojinin etkisi hem de yeni neslin bu mesleğe olan ilgisizliği nedeniyle çalıştıracak eleman bulmakta zorluk yaşadıklarını söyledi.

“Aile Geleneğimizi Sürdürmekten Mutluyuz”

Kadıoğlu, çocukluğundan beri içinde bulunduğu mesleğin artık eskisi kadar rağbet görmediğini ifade ederek, “Üç nesildir bu işle uğraşmaktayız. 30 yıldır da sektörün içindeyim. Sektörde şu anda bazı sıkıntılar var. Bazı meslekler zamana yeniliyor ama biz mesleğimizi sürdürmekte kararlıyız” dedi.

“Çırak Bulmak İmkansız Hale Geldi”

Mesleğin en büyük sorunlarından birinin çırak yetişmemesi olduğunu dile getiren Kadıoğlu, “Artık çırak bulmak imkânsız hale geldi. Bu nedenle mesleğin geleceği tehlikede. İlerleyen zamanlarda inşallah bu konuda bir çalışma yapılır” diye konuştu.

Nostaljik Saatlere Yoğun İlgi

Teknolojik gelişmelere rağmen özellikle eski saatlere olan ilginin sürdüğünü belirten Kadıoğlu, “Atadan, babadan kalma saatlerin tamirine yoğun ilgi oluyor. Eski saatler artık antika ve nostaljik bir değer taşıyor. Bunların tamiriyle de uğraşıyoruz. Her türlü mekanik ve teknolojik saatlerin tamirini yaparak zamana direnmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.