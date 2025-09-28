Bakan Işıkhan, BAĞ-KUR’lu vatandaşların emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e çekileceğini duyurdu. Böylece esnaflar 5 yıl daha erken emekli olabilecek.

Işıkhan, Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, “İnşallah esnafımıza 7 bin 200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım. Önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Seçimlerden önce hayata geçirilen EYT düzenlemesiyle milyonlarca vatandaş erken emekli olmuştu. Yeni kanun teklifinin 2026 yılında Meclis’e gelmesi ve yaklaşık 3 milyon kişinin daha erken emekli olması öngörülüyor. Düzenlemenin ardından Türkiye’de emekli sayısının 20 milyonu geçmesi, genç nüfus sayısının ise 8 milyon altında kalması bekleniyor.

AK Parti’nin, BAĞ-KUR 7 bin 200 prim düzenlemesinin ardından yeni bir erken emeklilik yasası getirmeyi planlamadığı ifade ediliyor. Kademe, staj ve çıraklık gibi başlıkların ise bu düzenlemenin dışında tutulacağı belirtiliyor.